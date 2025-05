Hjälpfartyg till Gaza i lågor – Greta Thunberg skulle ha deltagit i aktionen

Freedom Flotilla är en internationell koalition där bland annat den svenska organisationen Ship to Gaza ingår. Enligt talespersonen Jonatan Michanek, som precis som Greta Thunberg just nu befinner sig på Malta, var tanken att borda skeppet under fredagsmorgonen för att därefter göra ett försök att bryta Israels blockad av Gaza.

– Det är klart vi är chockade över att man attackerar ett civilt fartyg på humanitär resa, som utnyttjar rätten att segla på internationellt vatten. Även om vi varit förberedda på eventuella interventioner så var det här av den värre graden, säger han.