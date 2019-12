Häktningsförhandlingar mot åtta personer efter antiterrortillslag i Köpenhamn

Under torsdagen kommer åtta personer att förhöras i dansk domstol under häktningssförhandlingar. Detta efter att de misstänks ha planerat ett terrordåd i Danmark. Polisen grep under onsdagen totalt 20 personer på nio olika platser i Danmark, skriver Danmarks radio.

De åtta ska ha införskaffat skjutvapen och olika material för att tillverka sprängämnen. Förhören kommer påbörjas vid 11.30 på förmiddagen och hållas bakom stängda dörrar. Innan de stängda dörrarna börjar gälla kommer anklagelserna att läsas upp.