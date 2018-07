Trump är på besök i London för att träffa Storbritanniens premiärminister Theresa May. En grupp aktivister, som samlats under namnet ”Trump Baby” har fått tillstånd av stadens borgmästare att under tiden för besöket låta en stor ballong flyga över parlamentet.

– Vi gör det dels för att det är roligt. Folk tycker att det är roligt och vi behöver ett gott skratt för det har varit en mörk och orolig tid inom politiken, säger en av organisatörerna bakom demonstrationen.