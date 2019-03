Bara sex länder i världen är jämställda – Sverige är ett av dem

Fokuset för studien är att undersöka hur det står till i världen när det kommer till ekonomisk jämställdhet. Världsbanken har tittat på flera aspekter, hur det är för kvinnor och män att ta sig till olika platser, hur man kan styra över sina tillgångar, hur arbetsvillkoren, pensionen och lönerna ser ut, samt områden som berör giftermål och barn i 187 länder.

– Vi har tittat på olika val som kvinnor måste göra under sina liv och hur lagar och restriktioner gör det svårare för kvinnor just på grund av att de är kvinnor, säger Rita Ramalho, chef för Världsbankens datainsamling och en av medförfattarna till rapporten ”Women, Business and the Law 2019: A Decade of Reform” till TT.

Noll länder för tio år sedan

Under en tioårsperiod har datan samlats in. Då år 2009, var det inget land i världen som uppfyllde kriterierna som krävs för att definieras som ett jämställt land. I år är det sex länder som uppnår full jämställdhet på de tidigare nämnda områdena: Belgien, Danmark, Frankrike, Lettland, Luxemborg och Sverige.

Under det senaste decenniet har 35 länder infört lagar mot sexuella trakasserier på arbetsplatser och 22 länder har tagit bort restriktioner som hindrar kvinnor i arbetslivet. Men det är Frankrike som har gjort den största redan när det kommer till jämställdheten i landet, står det i rapporten.

– Det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar. Det finns fortfarande till exempel stora löneskillnader kvar, säger Rita Ramalho.

Även om den ekonomiska ojämlikheten minskar så har kvinnor fortfarande bara drygt 75 procent av mäns ekonomiska rättigheter och möjligheter, visar Världsbanken.

Länder tjänar pengar på lika rättigheter

Det rapporten inte samlat data på är de sociala och kulturella aspekter som finns i olika länderna samt hur lagar upprätthålls.

Jämställdheten ser också olika ut i olika delar av världen. I vissa länder i Mellanöstern och Afrika har kvinnor inte ens hälften av de rättigheter som män har. Men i södra Asien visade till exempel resultaten på förbättringar.

– Vi måste upplysa och göra människor mer medvetna om att länder förlorar pengar genom att inte ge lika rättigheter till kvinnor. Förutom att ge lika rättigheter till kvinnor har det här också ett ekonomiskt värde, det ökar bland annat länders BNP, säger Rita Ramalho.

Jämställd värld år 2073

Men det är inte en snabb väg till en fullt jämställd värld, konstaterar CNN. Utifrån Världsbankens senaste rapport har den amerikanska tv-kanalen räknat ut att det kommer dröja till år 2073 innan kvinnor blir helt jämställda i de områden som rapporten mäter.