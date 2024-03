Barn i Gaza dör av svält när hjälpen inte når fram

I veckan kom beskedet att USA tillsammans med bland annat EU ska bygga en tillfällig, flytande, hamn utanför Gaza och föra in hjälp via havsvägen.

Under söndagseftermiddagen skickade USA ett militärfartyg från Virginia med utrustning till den planerade hamnen. Men enligt försvarshögkvarteret Pentagon kan det dock dröja upp till två månader innan hamnen kan vara i bruk.

Havererad hjälp via land

Planerna på hjälpsändningar via sjövägen är en konsekvens av att hjälpsändningarna via land inte fungerar. Antalet lastbilar som lyckas ta sig in i Gaza är långt ifrån den 500 lastbilar om dagen som kom till Gaza innan kriget bröt ut.

För närvarande finns det bara två gränspassager där lastbilar kan passera. Övergångarna ligger dessutom i södra Gaza medan hjälpbehovet är störst i norr.

Paket via flygplan kritiseras

USA och andra länder har senaste veckorna börjat med luftburna hjälpsändningar. Paket med mat slängs ut med fallskärmar från flygplan. Men denna metod har kritiserats för att vara ineffektiv och dessutom farlig, det finns rapporter om att människor dött när de träffats av de fallande paketen.

I väntan på hjälp är det barnen som drabbas hårdast, säger läkaren Ahmad Salem som arbetar i norra Gaza. Hör hans vittnesmål och se de starka bilderna inifrån sjukhusen i Gaza i videon ovan.

