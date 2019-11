Barnens vittnesmål inifrån syriska lägret

En efter en sitter de i rad, några av barnen håller färgglada ballonger i händerna. Men de enkla madrasserna och filtarna med flyktingorganet UNHCR:s logga skvallrar om att det inte är något vanligt barnkalas.

Bilden, som SVT Nyheter har tagit del av via anhöriga i Sverige, är i själva verket tagen i det syriska flyktinglägret al-Hol. Enligt FN:s senaste uppdatering från förra veckan hyser lägret knappt 70 000 människor, en del av dem medlemmar av terrorgruppen Islamiska staten och deras familjer. Av dem är 94 procent kvinnor och barn och mer än hälften är just barn under 12 års ålder.

”Jag gillar er så mycket”

al-Hol är inte det enda där familjer till utländska IS-medlemmar i dag befinner sig. Det gäller även barnen med svenska föräldrar, totalt cirka 60 stycken varav de som har varit längst i lägret har befunnit sig där i tre år. I ljudmeddelanden till familjemedlemmar vittnar barn om en önskan att komma till Sverige.

– Farmor, jag mår bra, jag vill komma till er och till Sverige. Jag vill äta mat och dricka juice, säger en fyraårig pojke i ett av ljudklippen från ett läger.

– Jag gillar er så mycket, jag vill komma till er.

Biståndsorganisationer har bett länder som Sverige att hämta tillbaka familjer där föräldrarna åkt för att ansluta sig till IS. De kurdiskledda myndigheter som driver lägren har också krävt att utländska medborgare hämtas hem.

Att förmå länder att hämta misstänkta terrorister och deras familjer är dock inte lätt och det är en politiskt laddad fråga. Trots det har flera länder under november meddelat att de tar hem medborgare, bland annat Albanien, Storbritannien och ett barn till Danmark.

Danmark: Föräldrarnas fel

Danmark har annars en restriktiv linje och statsminister Mette Frederiksen sade i tisdags att man inte vill ta emot fler barn. För även om vädjanden inifrån lägren må vara starka är det föräldrarna som bär ansvaret, enligt henne.

– Vi har som regering fattat det beslutet att vi inte tar barnen till Danmark eftersom deras föräldrar har vänt Danmark ryggen och stridit för Islamiska staten och därmed har de gjort ett val å deras barns vägnar, säger hon enligt danska Ritzau.