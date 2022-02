Belarus öppnar för att tillåta kärnvapen

En folkomröstning om konstitutionella reformer i Belarus genomfördes på söndagen. Resultatet innebär även att det möjliggörs för presidenten Alexsander Lukasjenko att förlänga sin tid vid makten.

I samband med folkomröstningen har det spridits filmklipp i sociala medier på belarusier som protesterar vid vallokaler och på gatorna på flera platser runtom i landet. Folkmassorna har bland annat skanderat ”Nej till krig!”. Protesterna ha mötts av polis och arresteringar.

Lukasjenko, som har suttit vid makten sedan 1994, lovade folkomröstningen i kölvattnet av omfattande protester mot hans omtvistade omval 2020. Genom att ändra konstitutionen följer Lukasjenko i Rysslands president Vladimir Putins spår. 2020 genomfördes en omröstning om konstitutionella förändringar i Ryssland som gjorde det möjligt för honom att sitta kvar vid makten till 2036.

”Belarus suveränitet som stat har upphört”

Alexsander Lukasjenko har sedan invasionen inleddes, och ryska styrkor gick in Ukraina via bland annat Belarus, hävdat att den belarusiska armén inte är delaktig i striderna. Men den senaste tiden har det kommit uppgifter om att landet är på väg att ansluta militärt, och flera källor till bland annat Washington Post uppger nu att Belarus förbereder sig för att skicka in soldater i grannlandet.

Martin Kragh, Rysslandsexpert och chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, är inte särskilt förvånad över uppgifterna.

– Redan i torsdags när kriget hade brutit ut så var det uppenbart att en del av de ryska angreppen ägde rum genom belarusiskt territorium, in i Ukraina, säger Kragh och fortsätter:

– Belarus får betraktats som en stat vars suveränitet har upphört under Lukasjenko som har blivit allt mer beroende av Putin. Allt tyder på att Belarus är en förlängning av den ryska federationen.

Valkommissionens chef Igor Karpenko säger att över 65 procent röstade för ändringarna, rapporterar ryska nyhetsbyråer. Enligt Karpenko låg valdeltagandet på över 78 procent.