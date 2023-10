Biden bryter löftet – Trumps mur mot Mexiko förlängs

Den senaste tiden har ett stort antal migranter tagit sig över gränsen från Mexiko, vilket sätter stor press på både gränsdelstater och storstäder som New York och Chicago. Bidenadministrationen har nu beslutat att göra undantag från 26 olika lagar, förordningar och juridiska krav för att så fort som möjligt kunna förlänga muren i närheten av staden McAllen, Texas.

”Det finns för närvarande ett akut och omedelbart behov av att bygga fysiska barriärer och vägar i närheten av USA:s gräns för att förhindra olagliga inträden i landet”, skriver USA:s minister för inre säkerhet Alejandro Mayorkas i ett pressmeddelande på torsdagen.

Tillkännagivandet markerar en stor politisk vändning för Biden, som under sin valkampanj 2020 lovade att inte förlänga muren det minsta. När han tillträdde 2021 utfärdade han dessutom en presidentorder där muren kallades för ett ”slöseri” och där han lovade att ”inget mer av amerikanska skattebetalares pengar ska användas för att bygga en mur vid gränsen”.

Biden: Kongressen ville inte lyssna

Det nya murbygget betalas med medel som Trumpadministrationen avsatte 2019. President Biden uppger under torsdagen att han fortfarande inte tror att en mur löser problemen vid gränsen.

– Pengarna avsattes för muren. Jag försökte få kongressen att allokera om pengarna. Det gjorde de inte, säger han till reportrar enligt The New York Times.



SVT:s USA-korrespondent Fouad Youcefi menar dock att Biden hade kunnat avstå ett vidare bygge – om situationen varit en annan:



– Det här är snarare ett bevis på hur stor press som Bidenadministrationen ligger udner på grund av situationen vid gränsen. De senaste veckorna har Demokrater i flera storstäder bönat Biden om att göra något åt rekordantalet mängder människor som kommit in i USA.