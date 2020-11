Bidens kampanjchef: “Han kommer att bli nästa president”

Enligt Joe Bidens kampanjchef Jen O’Malley Dillon kommer Biden att vinna Michigan, Wisconsin och Pennsylvania med större marginaler än vad Trump gjorde 2016.

-Joe Biden är på väg att vinna det här valet, och han kommer att bli USA:s nästa president, säger hon på en presskonferens.

Enligt O’Malley Dillon bygger segerutsikten på data från rösträkningen, samtidigt som flera mediebolags prognoser ännu inte utsett någon vinnare i flera av nyckelstaterna.

Trumpkampanjen: ”Presidenten vinner”

Samtidigt trycker Donald Trumps kampanj på vikten av att motarbeta vad de kallar olagliga röster från att räknas – och säger att de är beredda att ta till juridiska åtgärder för att säkerställa detta.

Donald Trump skriver på Twitter att han är förvånad över att hans ledning i flera viktiga stater har krympt:

“I går kväll ledde jag, ofta stabilt, i flera viktiga stater, många av dem styrda och kontrollerade av demokrater. Sen, en efter en, började de mystiskt försvinna i takt med att oväntade röster började räknas. MYCKET MÄRKLIGT!”

Även den sittande presidentens kampanj låter säkra på seger trots att flera vågmästarstater ännu inte avgjorts.

-Om vi räknar alla lagliga valsedlar så kommer vi att vinna. Presidenten vinner, säger Trumps kampanjchef Bill Stepien på en presskonferens, enligt Reuters.

Biden väntas hålla tal

Bidens kampanj tror också att slutresultat från Michigan och Georgia kan redovisas redan idag, medan resultat från Nevada tros komma in under morgondagen och Pennsylvania tros räknas klart sent på torsdagen, amerikansk tid.

O’Malley Dillon säger även att Joe Biden väntas hålla ett tal och “adressera det amerikanska folket” senare i dag.