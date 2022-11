Billström om EU:s stöd till Ukraina: ”Det är inte vi som ska diktera villkoren”

Under måndagen träffas EU:s utrikesministrar i Bryssel där en stor del av mötestiden vigs åt situationen i Ukraina.

Under början av nästa år kliver Sverige in som ordförandeland i EU. Den nytillträdda utrikesministern, Tobias Billström (M), säger att det från svensk sida är viktigt att visa att unionen står enade med Ukraina mot den ryska aggressionen. Under mötet kommer man enligt Billström även att lansera EU:s arbete med att hjälpa Ukraina militärt.

– Insatsen går ut på att stödja Ukraina i taktisk grundutbildning av soldater och även specialträning. Det är viktigt för att Ukraina ska kunna fortsätta sina exempellösa framgångar i kriget mot Ryssland. Det är viktigt att vi står sida vid sida med Ukraina i den här heroiska kampen.

”Måste arbeta långsiktigt”

Men pengarna som EU skjuter till för att ge vapen till Ukraina börjar sina. På frågan om Billström tycker att EU ska bidra med mer pengar svarar han:

– Det är viktigt att vi ser till att hjälpa Ukraina på ett sådant sätt att man kan skapa en långsiktighet och en förutsägbarhet i det så kallade makrofinansiella stödet. Det är viktigt för att Ukraina ska kunna fortsätta betala löner, pensioner, finansiera statsförvaltningen och därmed också kunna fungera som stat.

I bland annat Ungern och Italien har vissa röster höjts för en fredslösning där Ukraina sätter sig vid förhandlingsbordet och gör kompromisser med Ryssland.

– Jag kommer att lyfta fram och betona att vi måste arbeta med de här frågorna långsiktigt. Det är alltid Ukraina som bestämmer över frågor som har att göra med freden, det är inte vi som ska diktera villkoren.