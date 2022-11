Bolsonaro: Sluta blockera vägar

– Jag vet att ni är upprörda. Jag är lika ledsen och upprörd som ni är. Men vi måste hålla huvudet kallt, sade han på onsdagen enligt AP och tillade att stängda vägar hotar människors rätt att röra sig.

Antalet blockader på vägar runt om i landet har minskat, från 271 på tisdagen till 146 på onsdagen, enligt polisen, rapporterar AFP.

Fotbollssupportrar röjer vägar

Säkerhetsstyrkor och polis har satts in för att få bort vägspärrarna. På sina håll har även fotbollssupportrar kommit till undsättning, som brutit igenom blockader och röjt undan hinder för att kunna ta sig till fotbollsmatcher, rapporterar The Guardian.

Bolsonaro välkomnar däremot traditionella demonstrationer på gator och torg, som han säger är en del av ”det demokratiska spelet”.

Tiotusentals personer har också gått ut på gatorna runt om i landet i protest. En del, som bland annat slagit läger utanför en militärbas i Rio de Janeiro, har krävt att militären går in och ser till att Bolsonaro får behålla makten. Andra hävdar att det rör sig om röstfusk och riggade val.

Körde in i folkmassa

Hittills har dock protesterna varit mestadels fredliga. Men i Mirassol, norr om São Paulo, körde en bil in i en demonstrerande folkmassa, och skadade elva personer, enligt The New York Times.

Bolsonaro har inte erkänt sig besegrad eller gratulerat sin motståndare, men har motvilligt lovat att gå med på maktöverlämnandet till vänsterledaren Luiz Inácio Lula da Silva, som vann den extremjämna andra valomgången mot Bolsonaro i söndags.

Lula da Silva fick 50,9 procent av rösterna, medan ytterhögerpolitikern Bolsonaro fick 49,1 procent, när 124 miljoner brasilianare gick till valurnorna.