Brand fyra gånger så stor som London härjar i Australien

Kraftig hetta och varma vindar försvårar nu släckningsarbetet på plats, och enligt AFP ligger temperaturerna i de drabbade delstaterna på över 40 grader.

– Idag är det svåra förhållanden som råder. Det är de heta, torra vindarna som återigen kommer att bli den riktiga utmaningen, sa Shane Fitzsimmons, brandchef i New South Wales till AFP.

26 personer döda

26 personer har mist livet som en följd av bränderna i Australien. I delstaten New South Wales brann det under slutet på veckan på mer än 130 ställen, varav 50 bränder ännu inte var helt under kontroll. Totalt är en yta på 100 000 kvadratkilometer brandhärjad – vilket är ungefär lika stort som Portugal - och över 2000 hem nedbrunna.

Universitetet i Sydney uppskattar att cirka en miljard däggdjur, fåglar och reptiler har dött i bränderna.

Klimatprotester

I skuggan av det svåra släckningsarbetet växer missnöjet med premiärminister Scott Morrison och regeringen. KLimatprotester ägde rum i flera städer runtom i landet under fredagen. Runt 30 000 personer demonstrerade längs med Sydneys gator för att få regeringen att lägga i en högre växel i klimatarbetet och reduceringen av kolexporten.