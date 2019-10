Bränderna i Kalifornien: ”Som att befinna sig i en krigszon”

Det är första gången någonsin som den nationella vädertjänsten går ut med en så kallad ”extremt röd flagg”, enligt meteorologerna själva. Anledningen är både det extremt torra vädret och de kraftiga vindar som väntas. Under dagen väntas orkanvindar på 35 meter per sekund, som riskerar att spä på de kraftiga bränderna ytterligare. Den kraftigaste branden i Kincade i vindistriket Sonoma har redan skördat 30 000 hektar efter att ha brunnit i en vecka. Endast 45 procent av branden är under kontroll och den förväntas rasa i ytterligare en vecka.

– Det är en yta som är dubbelt så stor som hela San Francisco, säger Carina Bergfeldt, USA:s USA-korrespondent på plats i Kalifornien.

Hundratusentals evakuerade

Kincadebranden har tvingat 180 000 personer att evakuera från sina hem. Carina Bergfeldt rapporterar att 5000 brandmän jobbar enbart med Kincadebranden.

750 000 hushåll är fortsatt utan el efter att man stängt av elen till miljontals av hushåll de senaste dagarna, för att undvika spridning av elden, skriver nyhetsbyrån AP.

Enligt Bergfeldt är det extremt torrt i marken och det räcker med en cigarettfimp för att en ny eldsvåda ska starta.

– Kalifornien har misskött sina skogar under decennier. De har fått mycket kritik för att de inte bränt bort torr skog (skyddsbränning reds. anm), säger Carina Bergfeldt.