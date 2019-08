Brasilien sätter in militär för att bekämpa bränderna i Amazonas

Ordern kom från presidenten under fredagen, rapporterar flera internationella medier. Jair Bolsonaro har nu gett militären i uppgift att tillhandahålla soldater för att hjälpa till med i de brandhärjade områdena i Amazonas regnskog.

Exakt hur stor areal som just nu står i lågor i Amazonas är osäkert, men enbart under den senaste veckan har över 9 500 bränder noterats via satellitövervakning.

Ilsknade till mot Macron

Hanteringen av de svåra bränderna är också föremål för diskussion på högsta politiska nivå. Frankrikes president Emmanuel Macron sade i veckan att det hela är en internationell kris som bör föras upp på dagordningen hos stormaktsklubben G7 som håller toppmöte i franska Biarritz i helgen.

Macrons uttalande föll inte väl ut hos den brasilianske ledaren:

– Påminner om en kolonial mentalitet som inte hör hemma i det 21:a århundradet, sade Bolsonaro i ett tal som direktsändes på Facebook.

Frankrike och Ireland har pressat Brasilien i frågan och kräver att president Jari Bolsonaro agerar mycket mer kraftfullt. De båda länderna har hotat med att man kanske inte kommer ratificera det jättelika frihandelsavtal som EU och länderna i Sydamerika har en överenskommelse om, rapporterar BBC.

Ordern gäller en månad

Men sent på fredagskvällen, svensk tid, kom alltså beskedet att Bolsonaro beordrat landets militär att hjälpa till med släckningsarbetet.

BBC rapporterar att presidentens dekret är vagt formulerat. Det blir de berörda regionala guvernörernas som ges möjlighet att be om den brasilianska militären om hjälp att ”övervaka och bekämpa bränder”, skriver BBC.

Det hela gäller från och med lördag 24 augusti, och sträcker sig en månad framöver.

Även i Brasiliens västliga grannland Bolivia härjar skogsbränder, som svept fram över en yta på 650 000 hektar. Bland annat flygplan används för att släppa stora mängder vatten över områdena.

USA:s president sträcker också ut en hjälpande hand. ”Vi är redo att hjälpa till”, twittrar Donald Trump efter ett telefonsamtal med Bolsonaro.