Brittisk mutation kan vara dödligare

Bedömningen av virusvariantens dödlighet bygger på preliminära resultat från fem olika studier gjorda av Imperial College, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of Exeter, Public Health England (Englands motsvarighet till Folkhälsomyndigheten) och sjukhusnätverket Co-Cin.

Dessa har i sin tur utvärderats av den brittiska regeringens expertkommitté Nervtag, New and Emerging Resipratory Virus Threats Advisory Group.

Alla studier utom Co-Cins fann en statistiskt säkerställd ökning av dödligheten för den muterade varianten.

Resultaten presenteras i en rapport från Nervtag.