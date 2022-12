Buffalos borgmästare: ”Människor dör i sina bilar”

Hittills har 30 personer dött på grund av det kraftiga ovädret i USA och myndigheter befarar att dödssiffran kommer stiga, rapporterat nyhetsbyrån AP.

Stormen som fått namnet Elliot sträcker sig från de södra delarna av Ontario i Kanada till den mexikanska gränsen. Ett av de hårdast drabbade områdena är staden Buffalo i New York där sju personer rapporterats omkommit till följd av vädret. Flera av de döda har hittats ihjälfrusna i bilar eller i snövallar.

– Det här kommer att gå till historien som Buffalos mest förödande storm, sa New Yorks guvernör Kathy Hochul under söndagen.

Utryckningsfordon når inte fram

Minst tre av dödsfallen i New York ska ha skett på grund av medicinska nödsituationer där räddningstjänst inte kunnat nå fram på grund av stormen, rapporterar New York Times. Snömassorna har gjort vägar oframkomliga och även räddningspersonal har fastnat när de åkt ut på larm.

– Vi har fått rädda brandmän, vi har fått rädda poliser och vi har varit tvungna att rädda ambulansersonal, säger Mark C. Poloncarz, länschef i New York till New York Times.

1,5 meter snö

Buffalo var under söndagen fortfarande drabbat av kraftigt snöfall och hårda vindar, snömängden väntas uppmäta omkring 1,5 meter under söndag kväll. Trots att förhållandena ser ut att lätta något har tjänstemän och vårdpersonal kallats in från semestrar för att stötta kollegor som arbetat konstant sedan stormens intåg för tre dagar sen.

– Det här är inte den jul vi ville ha. Det kommer att bli en jul vi kommer att minnas, säger Mark C. Poloncarz.

Drygt 150 000 hushåll och företag i USA var fortfarande utan ström under söndagen, en minskning från de 1,8 miljoner som rapporterades in i början av lördagen, enligt Reuters.