Vinterstorm med rekordkyla drar in över USA: ”Bombcyklon”

En kraftig vinterstorm medför rekordkyla över i stort sett hela USA precis innan julhelgen. Stormvarningar med iskalla vindar och i vissa fall snö gäller från mexikanska gränsen i söder till den kanadensiska gränsen i norr och väntas påverka 90 miljoner människor.

Amerikanska vädermyndigheten menar att vinterstormen är extraordinär och “en-per-generation”-händelse.

“Bombcyklon”

Stormen är en ”bombcyklon” och dra in under torsdagskvällen och väntas pågå under fredagen, då den spås nå trycket som motsvarar en kategori 2-orkan.

Kriteriet för att en cyklon ska bli en så kallad bomcyklon är att stormens tryck måste sjunka med 24 millibar inom 24 timmar.

President Biden: “Stanna hemma”

Temperaturerna sjunker snabbt på många håll vilket påverkar trafiken, transportsektorn och tusentals flyg är försenade eller inställda. På flera håll i landet närmar sig temperaturen minus 30 grader.

Både president Joe Biden och landet myndigheter råder människor att undvika resor och istället stanna hemma.