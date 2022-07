Covid dödade fler fattiga – staden Galax i USA hårt drabbad

Redan i april uppmärksammade rapporten ”De fattigas pandemi” att dödstalet av covid-19 korrelerade med fler faktorer än vaccinationsgraden inom en ortsbefolkning. Även etnisk härkomst och inkomst syns tydligt i jämförelsen mellan dödstal, enligt studien.

Studien, som genomförts av FN:s hållbara utvecklingsnätverk SDNS och Howard University, mäter avlidna per befolkning. Galax låg högst på listan med drygt 1 100 dödsfall per 100 000 invånare.

Rökiga bergen hårt drabbat

En beräkning från tv-kanalen NBC visar att det därmed handlar om fler än 70 personer som mist livet i staden, som ligger i det svårt utsatta Rökiga bergen.

– Det är svårt att leva hälsosamt när man är fattig, säger Breanne Forbes Hubbard, folkhälsoansvarig på ett av delstaten Virginias hälsodistrikt, till SVT.

– Om man tänker på allt som behövs för att må bra – nyttig mat, motion, en trygg bostad och tillgång till mediciner – tillsammans med stressen att leva i fattigdom... det är helt enkelt väldigt svårt att ta hand om sin hälsa när man när man har det på det sättet, säger Breanne Forbes Hubbard.

Tiotals miljoner invånare

Studien utgick från statistik på distriktsnivå – som förenklat liknar svenska regioner – och uppgifter från flera orter inom distriktet. Därefter lades fokus på samhällen där hushållens genomsnittsinkomst låg 200 procent under USA:s officiella fattigdomströskel.

”Det bor ungefär 31 miljoner i de här distrikten”, skriver rapportförfattarna, som även räknar in etnisk härkomst i sin analys. ”Nästan en fjärdedel av befolkningen i de här distrikten är latino”, skriver författarna vidare och slår även fast att andelen svarta är större än i befolkningen nationellt.

Statistiken, menar de, befäster bilden av att icke-vita drabbats hårdare under pandemin.

Under den så kallade tredje vågen under vintern 2020/21 dog 4,5 gånger så många människor i den fattigaste tiondelen av USA. När deltavarianten av viruset hade sitt kraftigaste utbrott under hösten och vintern 2021 dog fem gånger så många fattiga.