Dags för utlandsresa – här är reglerna som gäller

Alla som reser in med flyg i landet ska fylla i en hälsodeklaration tidigast 48 timmar före ankomsten. Resenärer över 12 år som reser in från ett riskområde (Sverige är ett sådant, enligt Spaniens definition) behöver också visa upp ett särskilt certifikat som visar att man är vaccinerad, alternativt har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19. Reglerna för certifikatet skiljer sig beroende på om de utfärdats av ett EU-land eller av ett land utanför.

Från den 1 februari har reglerna för inresa ändrats i Italien. De som reser från ett annat Schengenland får resa in i Italien om ett covid-pass, så kallat förstärkt Green Pass, kan visas upp. Barn under sex år är däremot undantagna. Det ska visa på antingen slutförd vaccination, friskförklaring efter covid-19 (gäller 180 dagar) eller negativt test. Olika tidsgränser gäller för antigen- respektive PCR-test.

Österrike

För att resa in krävs ett vaccinationsbevis med tre doser, alternativt ett bevis som omfattar två doser plus ett negativt PCR-test. Ett tillfrisknandebevis plus ett negativt PCR-test accepteras också, liksom två doser plus ett tillfrisknandebevis.

Den som inte kan visa upp vaccinationsbevis eller intyg måste sitta i karantän.

Barn under tolv år som inte är vaccinerade kan släppas in efter ett negativt PCR-test.

Giltighetstiden för fullständig vaccinering är 180 dagar.