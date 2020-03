Danmark stänger gränsen

JUST NU: Danmark stänger sina gränser från klockan 12 på lördagen, uppger landets statsminister Mette Frederiksen vid en pressträff. Beslutet gäller till den 13 april.



Danska medborgare får korsa gränserna, men turister och utlänningar som inte kan bevisa att de har ett skäl att komma in i landet utestängs. Att man arbetar i Danmark är skäl att få resa in.



Flyg- och tågtrafik från utlandet ställs in.