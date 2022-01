Danmarks tidigare försvarsminister misstänks för landsförräderi

Under 2020 bekräftade Claus Hjort Fredriksen för bland annat tidningen Weekendavisen att danska försvarets underrättelsetjänst FE samarbetat med amerikanska motsvarigheten NSA för att spionera via danska fiberkablar. Ett kontroversiellt samarbete som även SVT tillsammans med Danmarks Radio i flera inslag granskat under åren 2020 och 2021.

Riskerar 12 års fängelse

Om Hjort Fredriksen döms enligt den paragraf som handlar om att lämna ut statshemligheter kan han få upp till 12 års fängelse. Paragrafen, som kallas landsförrädarparagrafen, är samma som har använts mot chefen för danska försvarets underrättelsetjänst, Lars Findsen. Findsen är sedan december häktad för att ha läckt upplysningar till media.

Just före domstolen stängde sina dörrar för journalister sade Lars Findsen att han är oskyldig och att ”detta är fullständigt vansinne”.

I pressmeddelandet från Venstre säger Claus Hjort Fredriksen att han ”uttalat sig som parlamentsledamot i en politisk fråga” men att aldrig kunde ”drömma om att göra något som kunde skada Danmark eller Danmarks intressen”.