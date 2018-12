Därför drar USA tillbaka sina trupper i Syrien

Varför lämnar USA Syrien nu?

– USA har ungefär 2 000 soldater på syrisk mark. I första hand tränar man lokala styrkor som bekämpar terrororganisationen den Islamiska Staten. Nu säger man att IS har besegrats i Syrien och att det inte finns något skäl att stanna. Samtidigt uppskattar det amerikanska försvarsdepartementet att det finns cirka 30 000 IS-terrorister kvar inne i Syrien.

Var det ett oväntat beslut?

– Både ja och nej. USA:s president Donald Trump har flera gånger signalerat sin vilja att landets militär ska lämna Syrien. Men samtidigt uppgav nyligen militära källor att man behöver träna tusentals lokala soldater för att säkerställa att IS inte kommer tillbaka i landet.

Samtidigt stannar amerikanska trupper i Irak. Varför gör man det?

– Pentagons talesman säger att man kommer fortsätta sin närvaro i regionen. Med styrkor i Irak kan man utföra attacker inne Syrien. Under de senaste veckorna har den USA-ledda koalitionen mot IS genomfört hundratals flyganfall och artilleriattacker mot IS- och en del av dessa har utgått från grannlandet Irak.

Vad betyder det här för andra länders inblandning i Syrienkonflikten?

– Turkiet har nyligen sagt att man planerar en offensiv mot de kurdiska YPG- styrkorna i norra Syrien. YPG stöds av USA och amerikanska trupper placerades nyligen längs den syrisk-turkiska gränsen för att minska spänningarna. Kurderna känner sig säkert väldigt övergivna av USA nu.