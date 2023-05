Därför kan våren kan slå till snabbt i Arktis – forskarna jagar varma vindar kring Nordpolen

Projektet ARTofMELT2023 (Atmospheric rivers and the onset of Arctic melt) är en internationell tvärvetenskaplig forskningsexpedition. Forskningen görs från den svenska forskningsisbrytaren Oden i centrala Arktiska oceanen.

Oden seglar den 7 maj från Longyearbyen på Svalbard, Norge, med 40 forskare från Sverige, Finland, Schweiz, Tyskland, Storbritannien och USA, ett 10-tal logistikpersonal, läkare, helikopterbesättning, konstnär och omkring 20 besättningsmedlemmar. Expeditionen pågår under sex veckor.

Isbrytaren Oden ägs av Sjöfartsverket, men används under somrarna av Svenska Polarforskningssekretariatet för expeditioner till Arktiska oceanen.

Källa: Stockholms universitet