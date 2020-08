Delstaten New York stämmer NRA – vill upplösa vapenlobbyn

Letitia James, demokrat och chefsjurist i delstaten New York, anser inte att NRA (National Rifle Association) kan fortsätta att verka som en ideell organisation eftersom en utbredd korruption pågått under flera decennier, skriver New York Times.

Anklagas för lagbrott

Enligt stämningsansökan har en utredning av verksamheten visat att NRA brutit mot flera lagar genom att ledarskiktet inom organisationen erhållit orättmätliga medel och tagit ut överdrivna löner, vilket kostat organisationen 64 miljoner dollar på tre år.

James uppmanar därför New Yorks högsta domstol att avsätta vd:n Wayne LaPierre, som hon menar tagit pengar ur organisationens kassa för att finansiera sin exklusiva livsstil.

Utredningen vittnar också om bedrägeri och bristande kontroll och bevakning.

”NRA:s inflytande har varit så stort att organisationen inte granskats på flera årtionden medan toppcheferna stoppat miljoner in i egen ficka”, säger James i ett uttalande på torsdagen.

”Oprofessionell och olämplig”

Företrädare för NRA har tidigare kallat Letitia James för ”oprofessionell och olämplig” efter att hon beskrivit gruppen som en terroristorganisation under sin kampanj 2018 och lovat att utreda den.

– Du pekar ut dina fiender och sedan räknar du ut ett sätt att använda makten du besitter för att förgöra dem. Det är inte rätt, sade William A Brewer, advokat för NRA, i en intervju 2019.

NRA har sitt huvudkontor utanför Washington DC, men är registrerad i New York.