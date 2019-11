Demonstrationerna fortsätter i Libanon

Hariri avgick efter att folkliga demonstrationer lamslagit Libanon i två veckors tid. Vägar, skolor och banker har varit stängda. I ett försök att rädda det lilla stöd han fortfarande har kvar lämnade Hariri sin post i tisdags eftermiddag. I ett tal i går kväll sa Libanons president Michel Aoun att den kommande regeringen ska bestå av experter och inte baseras på politisk tillhörighet.

Så fort hans tal slutat stängde demonstranterna flera vägar i Beirut och skanderade att presidentens tal inte var tillräckligt. Många efterlyste en tidtabell för när en ny regering kan tillsättas: ”Folket kräver en förklaring av talet” ropade demonstranterna i en parafras på den populära slogan ”Folket vill att regimen ska falla” som hördes under den arabiska våren och som också har ropats under protesterna i Libanon de senaste veckorna.

Demonstranterna: Politiska systemet korrupt

Libanons politiska system baseras på en delning av makten mellan de olika religiösa grupperna i landet. Presidenten är kristen, premiärministern är sunnimuslim och talmannen i parlamentet är shiamuslim.

Men demonstranterna som fyllt gatorna i landet de senaste veckorna menar att det är systemet är trögrörligt och leder till korruption. Samma ledare har suttit på sina poster i årtionden och delat upp makten emellan sig. Samtidigt gör korruptionen att vardagliga saker som el- och vattenförsörjning inte fungerar, att skolorna och sjukvården har stora brister. Även om libaneserna betalar stora pengar för samhällsservice krävs en egen generator och en privat vattentank för att fylla i under de timmar som den statliga elen och vattnet inte levereras.

Spekulationer om devalvering av valutan

Under fredagen öppnade bankerna i Libanon efter att ha varit stängda under två veckor. För att undvika att pengar strömmar ut ur landet infördes restriktioner så att kontoinnehavare bara kan ta ut en begränsad mängd dollar per dag, och att bankkunderna inte kan föra över pengar till utländska banker utan ”en giltig orsak”.

Människor som på fredagen köade utanför en bank i staden Sidon. Banker har hållit stängt under de senaste två veckorna som en följd utav demonstrationerna. Foto: Ali Hashisho/TT

De senaste veckorna har spekulationerna om en devalvering av den libanesiska valutan – som är knuten till USA-dollarn- tilltagit.