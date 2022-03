Så ser du att en bild inte är tagen under Ukrainakriget

En del av det som sprids antyds vara nytagna bilder, fotograferade på plats i Ukraina under pågående krig.

I själva verket är det inte sällan bilder som antingen är tagna någon helt annanstans, eller är flera år gamla. Och det är heller inte bara små konton som sprider denna typ av material.

Sveriges före detta statsminister Carl Bildt delade en bild på Twitter föreställande två små barn som gör honnör till passerande ukrainska stridsvagnar, med texten ”There are photos that will be with us for a long time”.

Men – bilden är inte alls tagen i samband med invasionen av Ukraina.

I videon ovan visar vi enkla knep du kan ta till när en dramatisk bild från oklar källa dyker upp i flödet, och impulsen att klicka på ”dela”-knappen blir stark.