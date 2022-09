”Det är ett blixtkrig utanför Charkiv”

Om Ukraina lyckas hålla det område som man nu uppges kontrollera, är detta det största återtagandet av ryskockuperat territorium sedan Ryssland drog sig tillbaka från området norr om Kiev.

– Det här är det största som hänt sedan ryska trupper drog sig tillbaka från området runt Kiev, säger Bengt Norborg.

Enligt tankesmedjan Institute for the Study of War har Ukraina återtagit 3000 kvadratkilometer under de senaste fem dagarna. Det motsvarar ungefär ön Gotlands yta.

Samtidigt forsätter kraftiga strider i södra Ukraina.

– Om man i söder nöter ner och försöker isolera ryska förband så är det ett blixtkrig utanför Charkiv.