Det här händer efter valet

23 november: Sista poströster

Poströster måste vara stämplade senast på valdagen 3 november för att räknas. I de flesta stater måste de dessutom vara framme senast någon dag efter valet, men i delstaten Washington får de komma in så sent som 23 november. Detta är alltså den sista dagen som en amerikansk delstat kan få in röster från väljare.

8 december: Allt räknat

Hur jämnt det än blir i presidentvalet ska alla röster vara räknade och alla dispyter utredda innan den 8 december. Eventuella omräkningar ska vara klara och elektorsrösterna fördelade. Datumet kallas för safe harbor – trygg hamn – och om det återstår frågetecken efter det går meningsskiljaktigheterna till Högsta domstolen som får sista ordet.

14 december: Elektorer röstar

Den första måndagen efter den andra onsdagen i december ska elektorsrösterna avläggas. I år infaller detta den 14 december. I de flesta stater är alla elektorer förbundna till att rösta på den kandidat som fått en majoritet av rösterna, oavsett om hen fått 51 procent eller 100 procent. Rösterna skickas sedan in till Washington.

23 december: Elektorsröster till huvudstaden

Elektorsrösterna har nio dagar på sig att komma fram till Washington DC. I år måste de vara framme senast den 23 december.

3 januari: Ny kongress

I samband med presidentvalet röstade amerikanska medborgare även fram en ny kongress. Den nya kongressen svärs in 3 januari. Detta blir den 117:e i ordningen.

6 januari: Kongressen samlas

Kongressen samlas för att räkna elektorsrösterna och slå fast vem som blir ny president. Elektorsrösterna blir upplästa och räknade i alfabetisk ordning av två representanter var från representanthuset och senaten. Därefter ska resultatet lämnas vidare till senatens ordförande – just nu Mike Pence – som tillkännager vem som blir president.

20 januari: President svärs in

Klockan 12 den 20 januari svärs presidenten in för en ny mandatperiod.