Dödlig ”svart svamp” sprids i Indien

Svampinfektionen, med det vetenskapliga namnet mukormykos, var tidigare mycket ovanlig men antalet fall har skjutit i höjden i Indien under pandemin, och drabbar framförallt människor som tillfrisknat från covid-19. Infektionen är mycket aggressiv och kirurger har tvingats operera bort ögon, näsa och käke på patienter för att hindra att den sprider sig till hjärnan.

Infektionen beräknas ha en dödlighet på 50 procent enligt USA:s nationella folkhälsomyndighet CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Dödligheten kan dock variera kraftigt beroende på hur snabbt rätt behandling sätts in, och läkare i Indien rapporterar om en mycket högre dödlighet under det pågående utbrottet där. Hittills har 4 200 människor dött i mukormykos, enligt indiska hälsomyndigheter.

Steroider kan ligga bakom

I vanliga fall brukar i genomsnitt omkring 20 indier om året smittas av ”svart svamp”. Då rör det sig i regel om personer med kraftigt nedsatt immunförsvar, däribland hiv-smittade och mottagare av organdonationer.

Experter förklarar ökningen med överdriven användning av steroider i behandlingen av covidpatienter. Den indiska regeringen klassade mukormykos som en epidemi i maj, och på sociala medier syns desperata böner om medicin för att behandla sjukdomen.

Pandemin rasar

Smittspridningen ska ha nått sin topp i maj och juni, och har sedan dess minskat. Men fallen har ökat bland barn i Rajastan i norra Indien, rapporterar tidningen Hindustan Times.

Samtidigt rasar pandemin vidare i landet, med 39 742 nya smittade och 535 döda det senaste dygnet. Sammanlagt har covid hittills krävt 420 551 liv i landet, enligt statistik från indiska myndigheter.

Ingen fara för svenskar

Det finns inget som tyder på att svenska covidpatienter riskerar att drabbas av ”svart svamp”.

I en intervju med DN säger Anders Sönnerborg, professor i klinisk virologi och infektionssjukdomar vid Karolinska institutet, att han bara känner till ett fall i Sverige.

Då handlade det om en patient som var svårt sjuk i AIDS på 1980-talet.