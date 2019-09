Dorian slog rekordhårt mot Bahamas

Minst 20 personer dog under orkanen Dorian på Bahamas. Och ännu fler dödsfall väntas rapporteras in i takt med att hjälparbetet fortsätter, säger önationens hälsominister Duane Sands till Washington Post.

Samtidigt har hela bostadsområden utraderats under de 40 timmar orkanen slog mot önationen.

– Jag har förlorat allting. Jag har förlorat mitt barns kläder. Vi har ingenstans att vara, ingenstans att leva. Allting är borta, säger George Bolter, vars hus helt förstördes av orkanen, enligt Reuters.

Premiärministern beskriver det som en av de största kriserna i landets historia.

Rekordvindar

Att Dorian lämnade förödelse efter sig är inte så konstigt om man tittar på den data som nu finns att tillgå.

När orkanen drog in över land med sitt center över Bahamasön Great Abaco uppmättes vindstyrkor på 82 meter per sekund. Därmed tangerar den det tidigare rekordet från 1935 då orkanen Labor Day drog in över Florida. Det bekräftar National Hurricane Center i ett mejl till SVT.

Bara en orkan i Atlanten har haft starkare vindar. Det var Allen som 1980 uppmätte vindar på 85 meter per sekund, men då över havet. När Allen nådde land hade de försvagats till 51 meter per sekund.

Mer regn än under Katrina

Under de dagar Dorian passerade Bahamas visar satellitdata från Nasa att nederbörden uppgick till 600 mm.

– Det är lättare att förstå mängden om man tänker att det är 600 liter vatten på varje kvadratmeter, säger Tora Tomasdottir.

Bahamas har drabbats av mer regn bara vid ett tidigare tillfälle, år 2007 då det regnade över 700 mm enligt National Hurricane Center.

Men Dorian slår flera andra väderkatastrofer som orsakat stor översvämning, som orkanen Katrina år 2005 då det som mest regnade 300 mm, och superstormen Sandy år 2012 som gav 180 mm.