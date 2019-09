Hennes svägerska räddades av hunden efter orkanen Dorian

Taket på hennes hus, som ligger på ön Abaco Islands, rasade och Angela Cooke låg begravd i 17 timmar innan hon räddades. Det var familjens hund som lyckades spåra upp henne.

– Hunden spårade upp henne bland rasmassorna och täckte över henne med ett duschdraperi. Sen la han sig ovanpå henne för att hålla henne varm tills grannarna kunde komma och hjälpa, berättar Sandra Cooke, svägerska till Angela Cooke, för nyhetsbyrån AP.



Angela Cooke kunde räddas och flögs sedan till släktingarna i huvudstaden Nassau med helikopter.

Vadade med sin son på ryggen

En annan hjältehistoria kommer från Nassaubon Brent Lowes. Han är blind sedan elva år, men när taket på hans hem slets bort av vinden förstod Brent att han behövde trotsa stormen och ta sig och sin son i säkerhet.



Hans 24-årige son lider av en cp-skada och kan inte gå själv, därför tog Brent Lowes sin son på axlarna och började vada genom vattnet för att ta sig till säkerhet.

Sakta och trevande tog han sig till det närmaste huset som fortfarande stod kvar.

– Det var otäckt, riktigt otäckt, berättar Brent Lowe för New York Times.

43 dödsoffer hittills

I nästan två dagar härjade orkanen Dorian över Bahamas öar. Över 50 centimeter regn har fallit och vindstyrkorna har legat på nästan 300 kilometer i timmen.

Förödelsen på de värst drabbade öarna beskrivs som mycket stor. Många människor saknas fortfarande, enligt myndigheterna. Hittills har ovädret krävt 43 dödsoffer, skriver TT.



Orkanen drog under fredagen in över North Carolina, men väntas avta under helgen.