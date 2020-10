Eddie Van Halen har avlidit

Rockbandet Van Halen grundades av Eddie Van Halen och hans bror Alex, Michael Anthonyoch sångarenDavid Lee Roth 1972. Van Halen var störst mellan 1970-1980-talet och skrev bland annat hits som “Jump”, “Runnin’ with the devil” och “Panama”. Eddie Van Halen spelade även solot i Michael Jacksons hit “Beat it” 1983.

Det uppstod ofta dispyter mellan David Lee Roth och Eddie Van Halen i bandet. David Lee Roth ska ha varit irriterad på att Van Halen ofta gjorde samarbeten med andra artister utan att kolla med bandet först. Dessutom gjorde hans tilltagande drogmissbruk att han missade viktiga reptillfällen. 1985 slutade David Lee Roth i Van Halen och ersattes av Sammy Hagar.

”Han var den bästa pappan”

Eddie Van Halen drabbades av tungcancer år 2000 och fick operera bort en tredjedel av tungan. Han friskförklarades tre år senare. Men under de senaste åren har det ryktats att han flugit till Tyskland för behandling av halscancer. Och under tidagskvällen kom beskedet att gitarristen Eddie Van Halen avlidit, 65 år gammal.

”Jag kan inte ta in att jag behöver skriva det här, men min far Edward Lodewijk Van Halen. Förlorade kampen mot cancern under morgonen. Han var den bästa pappan jag någonsin kunnat önskat. Varje ögonblick jag delade med honom på som utanför scenen var en gåva”, skriver sonen på Twitter.

Schaffer: Han har betytt jättemycket

Gitarristen Janne Schaffer säger till TT att Eddie Van Halens död innebär att ytterligare en av de stora inom musiken har gått bort.

– Det är väldigt sorgligt. Han har betytt jättemycket, säger Schaffer och fortsätter:

– När man hörde honom spela visste man direkt att det här är Eddie van Halen. Han skapade verkligen en egen musikalisk identitet.

Schaffer beskriver Van Halens bidrag till musiken med att han låg i framkant i arbetet med att utveckla tekniken inom gitarrspelandet.

– Han hade en bländande teknik men samtidigt ett genuint uttryck. Ibland brukar man säga att man inte ska ha för mycket teknik, men jag tycker att i hans fall var det en stor tillgång.

Valdes in i Hall of Fame

Enligt Business insider har bandet sålt drygt 56 miljoner skivor i bara USA. Och 2007 valdes bandet in i Rock and Roll Hall of Fame.

Eddie Van Halen efterlämnar hustrun Janice och sonen Wolfgang Van Halen.