Efter kuppen: Nigers utrikesminister tillåter fransk intervention

Förra veckan avsattes Nigers president Mohamed Bazoum och i nationell tv syntes militären utropa sig själv till landets ledare.

Under måndagen har Nigers utrikesminister Hassoumi Massadou skrivit under ett avtal som tillåter Frankrike att gå in och frigöra den avsatta presidenten.

Uttalandet kommer från överste Amadou Abdrame, som är en av militärerna bakom kuppen.

Franska intressen

Niger är en före detta fransk koloni och länderna har sedan självständigheten haft nära relationer. Frankrike har sedan tidigare fördömt kuppen och uppmanat till Bazoums återtagande av makten.

Juntan har varnat för att inblandning från utlandet kommer att leda till blodspilla och kaos, rapporterar Reuters.

Texten uppdateras.