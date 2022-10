Elfving om kraftverket: ”Sprängs det spolas Cherson i princip ut i Svarta havet”

Vattenkraftanläggningen Kachovka ligger i staden Nova Kachovka i Chersonregionen. Den uppges innehålla 18 miljoner kubikmeter vatten. Kraftverket är just nu under rysk ockupation. 85 procent av Krimhalvöns vattenförsörjning kommer via den dammen.

Länderna anklagar varandra

Ryssland har tidigare anklagat Ukraina för att ha avfyrat missiler mot dammen. Men i sitt dagliga tal anklagade Zelenskyj Ryssland för att förbereda en terrorattack mot kraftverket.

– Om anläggningen sprängs, oavsett vem som gör det så innebär det avgörande nackdelar för båda parter. Sannolikt kommer vattenförsörjningen till Krimhalvön att försvinna, säger Elfving.

