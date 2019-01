Ett år sedan slöjprotesterna i Iran

Instagram har sedan länge varit mer än bara en plats för att posta bilder på trevligheter som mat, gulliga husdjur och selfies. I Iran är appen en av de få som varit tillgänglig och därför också fungerat mer och mer som en politisk megafon.

En av de mer uppmärksammade sociala medie-kampanjerna är den mot den obligatoriska slöjan. Den växte under fjolårets stora protester men fortsätter i spridd skala än i dag.

– Det är en ickeorganiserad, men ändå samlad, protest som sker på individnivå och som handlar om den symboliska effekten av slöjan, säger Utrikespolitiska institutets programchef för Mellanöstern, Rouzbeh Parsi till SVT Nyheter.

Revolutionsgatans tjejer

Grafik som illustrerar när Vida Movahed protesterade mot den obligatoriska slöjan.

Det hela började med en okänd kvinna. På Irans gator var fler människor samlade än på årtionden. De skanderade om svåra ekonomiska förhållanden och orättvisor i landet. Det gick så pass långt att slagorden riktades mot det islamiska styret.

Också på Revolutionsgatan i Teheran pågick detta. Och det var här en kvinna vid namn Vida Movahed ställde sig upp på ett elskåp. Hon hade en vit slöja i sin hand. Trädde den på en pinne och stod tyst och stillsam och höll upp den. Håret som iransk lag kräver ska vara täckt, hängde längs med hennes rygg.

Slöjan är en av få av revolutionens löften som förverkligats, säger Rouzbeh Parsi vid UI.

Det här sprakade igång en slöjprotest utan dess like, även om iranska kvinnor sedan införandet av den obligatoriska slöjan efter revolutionen på ett eller annat sätt har protesterat mot den.

– Enskilda personer som tar av sig slöjan är omöjligt för en stat att förhindra, det är det som skrämmer, säger Rouzbeh Parsi.

”Kvinnor har blivit modigare”

Protesterna uppmärksammades bortom Irans gränser med stor hjälp av sociala medier och aktivisten Masih Alinejad.

Alinejad bor numera i exil i USA och har trotsat slöjan via sociala medier under flera år. Med Facebooksidan My Stealthy Freedom har hon skapat många kampanjer och hashtags.

– Under det här senaste året har antalet videor och bilder jag fått skickat till mig från kvinnor inne i Iran ökat oerhört. Kvinnor har blivit modigare och modigare, de döljer inte sina ansikten längre, berättar Masih Alinejad för SVT Nyheter.

Masih Alinejad har grundat Facebooksidan My Stealthy Freedom och trotsat slöjan i flera år. Foto: Privat

Under året har flera kvinnor gripits. Några har till och med flytt landet.

– Det är få av revolutionens löften som har förverkligats, trots att det gått 40 år. Slöjan, tillsammans med motståndet mot Israel, är en av de få sakerna som regimen kan hålla fast vid. Men för den yngre generationen är slöjan fullständigt absurd, säger Rouzbeh Parsi.

”En fruktlös handlling”

Arkivbild. Skyltdockor på en bazar i Teheran. Foto: AP/TT

Regimen har också vid flera tillfällen viftat bort protesterna med att det handlar om några få personer.

– Det är fruktlöst, deras handling är fruktlös. Det är fyra personer, fyra tjejer som blivit lurade eller haft personliga skäl – kanske har de fått betalt, jag vet inte, jag kan inte säga med säkerhet, sa Irans högste andlige ledare, Ayatollah Khamenei i ett tal den 8 mars ifjol.

Men för Alinejad är detta ett kvitto på framgång. Att Irans högsta ort kommenterat skeendena.

– Det vi har gjort är ett kulturellt skifte. Jag tror inte protesterna mot slöjan kommer upphöra om de förbjuder Instagram, säger Masih Alinejad.