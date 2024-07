Evakuerades från skogsbränderna på Kos – barn som skrek

Under måndagen tvingades hundratals svenskar till evakuering från sina hotell i Kardamena på ön Kos i Grekland. Bränderna som härjat på ön hade kommit farligt nära, vilket fick myndigheter på plats att fatta beslutet om evakuering.

Med bussar forslades de till säkra platser, konferenslokaler, idrottshallar och till och med en fotbollsanläggning. En av dem var William Hansson, 20, som var där med några kompisar på vad de trodde skulle bli en avkopplande semester.

De hade spenderat måndagen i Kos stad och på vägen hem till hotellet såg de vad William först trodde var en orkan med gulbruna moln. När de närmade sig hotellet såg de hur eldslågor hade brett ut sig över bergen. I detta skede hade ingen evakueringsorder getts ännu så de satte sig ner för att äta lunch. Men strax därefter ljöd larmen och evakueringen var ett faktum.

– Sen kom det bussar och hämtade upp oss och körde oss till en fotbollsplan där vi fick spendera natten på gräsplanen under bar himmel, säger han.

Fotbollsplanen delades även med uppemot 2 000 andra personer i vad som kunde liknas med scener ur en film, säger William.

– Barn går runt och skriker, folk står och kastar lådor med mat för att få in allt. Vatten kom och... Det var som att... Jag vet inte. Det var som att det var taget ur en film nästan.

Som om ingenting hänt

Och någon vidare natt blev det inte heller.

– Vi fick ingen sömn, jag nickade till ett par gånger men inte mer än så, man har varit rätt så trött i dag och bara velat sova.

Efter den långa natten fick William och hans kompisar beskedet att de kunde återvända till samma hotell de under måndagen lämnat i all hast. Och under tisdagen är det som att ingenting hänt.

– I dag så är det helt som vanligt, vi har ett berg framför oss så vi ser inte bort till där det brann som mest. Men just nu är det klarblå himmel och det finns inga spår av vad som har hänt.

Och förhoppningarna med resten av resan är att inget liknande ska ske ingen.

– Vi hoppas på bra väder, lite god mat och kanske något gott att dricka.

Hör William Hansson berätta om upplevelsen i videon ovan.