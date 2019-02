Ex-advokaten om Trump: ”Rasist”, ”bondfångare”, ”lurendrejare”

För bara något år sedan var Michael Cohen Trumps lojale advokat och ”fixare”. Sedan dess har han vänt sin forne arbetsgivare ryggen och nu inväntar han ett tre år långt fängelsestraff för att ha ljugit för den amerikanska kongressen, och för att ha brutit mot reglerna för valkampanjsfinansiering när han arbetade för Trump.

Men i väntan på att skaka galler så ska Cohen på onsdagen frågas ut i representanthuset, och en skriftlig redogörelse för vad han avser säga väcker redan på förhand skarpa reaktioner.

”Jag skäms för att jag valde att delta i att dölja Trumps skumraskaffärer i stället för att följa mitt eget samvete”, skriver Cohen i uttalandet.

Trump avfärdar

I de förberedda kommentarerna kallar Cohen president Trump för en ”rasist”, en ”bondfångare” och en ”lurendrejare”.

Han anklagar Trump för att ha uppmanat till lögner om ett byggprojekt i Ryssland, för att ha känt till en kommande läcka kring rivalen Hillary Clintons e-post och för att via Cohen ha betalat pengar för att hålla en otrohetsaffär hemlig.

Trump har förnekat alla anklagelser och framhåller att Cohen ljuger för att få ett mildare straff.

”Michale Cohen var en av många advokater som företrädde mig (tyvärr). Han hade även andra klienter”, skriver Trump på Twitter.

”Han gjorde dåliga saker utan koppling till Trump. Han ljuger för att reducera sin fängelsetid.”

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!

Cohen å sin sida säger, inför dagens utfrågningar, att det amerikanska folket får avgöra ”exakt vem som talar sanning”. I tisdags träffade Cohen senatens underrättelseutskott i ett möte som tog inte mindre än nio timmar, enligt nyhetsbyrån AP.

Oväntad valseger?

En annan pikant detalj är Cohens påstående om att Donald Trump aldrig hade för avsikt att vinna presidentvalet 2016. Enligt Cohen ska Trump ofta ha sagt att kampanjen skulle bli ”den största informations-reklamfilmen i politisk historia” och att syftet var att väcka uppmärksamhet kring sin egen person för makt och pengar.

”Han väntade sig aldrig att vinna primärvalet. Han väntade sig aldrig att vinna valet. Kampanjen var – för honom – alltid ett tillfälle till marknadsföring”, skriver Cohen.