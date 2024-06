Expert: Ryska soldater dör på grund av Kremls lögner

Ryska befälhavare rapporterar med jämna mellanrum om att de erövrat en ny by utan att det stämmer. Det handlar om att ge Kreml en propagandavinst och samtidigt göra det möjligt för befälhavarna att befordras snabbare, förklarar Ivan Filipov, expert på rysk propaganda.

– Ryska försvarsministeriet levererar information som den politiska ledningen vill se, säger han.

Att soldater sedan skickas in i områden som försvarsministeriet hävdar är säkra får förödande konsekvenser, enligt Filipov.

– När en trupp kommer till en by som ska vara säkrad men som egentligen aldrig tagits och där det finns ukrainska soldater så kan man föreställa sig vad som händer där.

Ryska krigsbloggare ger en annan bild

Ivan Filipov följer tusentals ryska krigsbloggare på Telegram. Samma bloggare som Institute for the study of war, ISW, refererar till i sina dagliga uppdateringar om krigets utveckling.

Det är en blandning av journalister och bloggare, oberoende och med kopplingar till Kreml, som rapporterat om Ukraina sedan 2014. De vill att Ryssland ska vinna kriget samtidigt som de öppet kritiserar den militära ledningen för inkompetens och för spridning av osanna uppgifter.

Deras miljonpublik förväntar sig att få detaljerade beskrivningar som stämmer mer överens med verkligheten än vad som sägs officiellt.

Ingen förändring i sikte

Strax innan Andrej Belousov utsågs till Rysslands försvarsminister framförde han ett tal som gav krigsbloggarna ett nytt hopp om att lögnerna skulle ersättas med sanningen.

– Man får göra misstag, men man får inte ljuga, sa Belousov.

Men drömmen gick inte i uppfyllelse och Belousovs citat har istället förvandlats till en meme som krigsbloggarna använder för att beskriva nya lögner som dagligen levereras av officiella källor i Ryssland.