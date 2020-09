Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Hör SVT:s meteorolog förklara varför det är så många orkaner just nu. Foto: TT/SVT. Visa alla (2)

Fartyg från Japan försvann efter orkanen Maysak

Orkanen Maysak väntas slå in över Koreahalvön under onsdagseftermiddagen och orsaka översvämningar och förödelse. 300 flyg har ställts in i Sydkorea och Japan rapporterar att ett fartyg försvunnit i ovädret.

Sydkorea har ställt in över 300 flyg och stormvarningar har utfärdats i såväl Syd- som Nordkorea. Medan den tropiska orkanen Maysak rör sig mot den koreanska halvön kommer rapporter om ett försvunnet fartyg från Japan. Skickade nödsignal Landets kustbevakning meddelar att man söker efter ett lastfartyg med 43 personer ombord efter att ha registrerat en nödsignal från Östkinesiska havet. Signalen kom tidigt på onsdagsmorgonen, från ett fartyg cirka 18 mil väster om ön Amami-Oshima, efter en natt av kraftiga vindar och regn i området då Maysak passerade. Kustbevakningen tror att nödropet kommer från Gulf Livestock 1, som varit på väg till Tangshan i Kina från Napier i Nya Zeeland. Fyra kustbevakningsfartyg och flera flygplan deltar i sökarbetet. 39 filippinier, två nyzeeländare, en australier och en singaporian uppges finnas bland de ombordvarande. Risk för översvämningar Ovädret väntas dra in över Koreahalvön under onsdagseftermiddagen svensk tid och framför allt att orsaka stora materiella skador och översvämningar på Koreahalvön. - Det blir rejält blåsigt, förmodligen en hel del regn och säkerligen höga vågor och en så kallad stormflod närmast kusten. I det området kan det bli en del översvämningar, säger Nitzan Cohen, meteorolog på SVT. Fruktar dödsfall Sydkoreas premiärminister Chung Sye-Kyun säger att ovädret väntas ha samma styrka som tyfonen Maemi, som 2003 tog 131 liv och orsakade skador för motsvarande 26 miljarder kronor. – Statistiskt sett drabbas Sydkorea av ungefär ett namngivet tropiskt oväder årligen, men Maysak är alltså det fjärde bara i år och sedan tidigare är man drabbade av starka monsunregn. Av de fyra är det här det starkaste med vindar på över 50 till 60 meter per sekund. Dessutom kan en femte orkan vara på ingång senare under veckan. – Den kommer ta en liknande bana som Maysak och då kommer även sydvästra Japan beröras innan ovädret drar in över Koreahalvön. Det är vanligt att det bildas orkaner i det här området, men det är ovanligt att det är så här många. Dela på Facebook Dela på Twitter

