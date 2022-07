Hundratals turister evakueras efter brand i Grekland

Under lördagen kämpade ett 50-tal brandmän mot lågorna som bröt ut på förmiddagen i Vatera på södra delen av ön på förmiddagen.

Cirka 450 personer från två hotell och ett 90-tal semesterhus tog sig till säkerhet när polisen evakuerade området eftersom lågorna kom allt närmare.

En brandman ska ha skadats när branden belägrade den populära turistorten, rapporterar Reuters.

Flertal bränder

Lesbosbranden är endast en av sammanlagt fyra omfattande bränder över hela landet som härjar samtidigt som en värmebölja med temperaturer på över 40 grader plågar Grekland.

Den mest omfattande branden drabbar områden i nordöstra Grekland nära gränsen till Turkiet. Branden har rasat i flera dagar och hotar nationalparken Dadia med dess berömda tallar och kolonier av kondorer.

”Exceptionellt svår” brand att bekämpa

Över 300 brandmän och ett antal plan och helikoptrar har satts in och ett par hundra skogshuggare tog sig an att skapa brandgator som ska förhindra att lågorna sprids till nationalparken och andra närliggande områden.

Yiannis Artopoios, talesperson för räddningstjänsten, beskrev eldsvådan som ”exceptionellt svår” att hantera.

På lördagen sattes även stora insatser in mot bränder i bergstrakter i regionen Västra Makedonien och i sydöstra Peloponnesos. En hel by fick evakueras sent på lördagen på grund av bränderna.