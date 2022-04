Flera personer skjutna vid tunnelbanestation i New York

Flera skjutna i New Yorks tunnelbana Foto: TT

Flera personer har skjutits vid en tunnelbanestation i Brooklyn i New York, uppger räddningstjänsten i New York. 13 personer har förts till sjukhus efter händelsen, uppger stadens brandkår, enligt CNN och New York Times.

Polisen söker nu en man i gasmask och varselväst som har setts på platsen.