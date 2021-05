FN försöker medla i Jerusalem – attackerna fortsätter

Mer än 200 palestinier och tio israeler har dött under de två veckor som striderna rasat. Under tisdagen har Israel skickat ett dussintal flygattacker mot Gaza, medan militanta palestinska grupper fortsätter att skjuta raketer mot de södra delarna av Israel. I just det området skadades tio personer av granatsplitter under tisdagen. Israelisk sjukvårdspersonal kunde senare berätta att två utländska arbetare ska ha dött. Flera vårdas på sjukhus i staden Beersheba.

Internationell medling och tvåstatslösning

Striderna har fått flera länder att reagera. Frankrikes president Emmanuel Macron har i ett digitalt möte med Egyptens president Abdul Fattah al-Sisi och Kung Abdullah av Jordanien försökt få till ett vapenstillestånd.

Frågan diskuterades under måndagen i FN:s säkerhetsråd. Ett utkast till ett uttalande från FN togs fram av Kina, Tunisien och Norge. I det uttrycker de tre länderna oro för att palestinska familjer kan tvingas lämna sina hem i östra Jerusalem. I uttalandet poängteras vikten av internationell medling och att få fram en tvåstatslösning.

Utkastet blockerades av USA, med hänvisning till att de vill skydda civilbefolkningen. Krismötet var det tredje i ordningen under veckan som gått, lika många gånger har ett utkast till ett uttalande blockerats av USA.

”Sex timmar av tystnad”

Under tisdagen fortsatte flygattackerna från Israel över Gaza. Militär säger att två hus ska ha förstörts. Man säger sig också ha förstört flera tunnlar som enligt Israel ska användas av den terrorstämplade organisationen Hamas. Enligt tjänstemän i Gaza ska inga palestinier ha dödats i attacken.

Militanta palestinska grupper besvarade anfallet med raketer mot Israel. En attack som fick varningssirenerna att ljuda och avbryta det som israelisk militär beskriver som ”sex timmar av tystnad”.