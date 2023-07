FN: Klimatförändringarna ”utom kontroll”

Rekordet som uppmättes under torsdagen på 17,23 grader kom efter de tidigare rekorden på 17,18 grader under tisdagen och 17,01 grader under måndagen, enligt University of Maines Climate Reanalyzer. Verktyget använder sig att satellitdata och datorsimuleringar för att mäta temperaturen på jordens yta.

”En indikation”

Rekordsiffrorna anses vara inofficiella och den tongivande amerikanska vädermyndigheten NOAA sa under torsdagen att de inte kunde verifiera datan och att den behöver analyseras ytterligare, enligt The Guardian.

Trots det ger rekordsiffrorna en fingervisning.

– Det här ger oss en indikation på var vi är just nu, säger NOAA:s chefsforskare Sarah Kapnick till AP.

Forskare använder i allmänhet mätningar på månads- eller årsbasis för att spåra jordens uppvärmning men University of Maines Climate Reanalyzer har uppmätt den globala temperaturen dagligen sedan 1979. Men att mäta jordens medeltemperatur är inte helt enkelt, menar klimatforskaren Gustav Strandberg.

– Att rekonstruera den globala temperaturen ger inga exakta siffror, det finns inte mätstationer runt hela jorden men i detta fall är kurvan tydlig. Vi är i en period som är väldigt varm på grund av El Niño i kombination med klimatförändringar, säger han.

”Katastrofal situation”

FN:s generalsekreterare António Guterres sa under torsdagen att ”Klimatförändringarna är utom kontroll”.

– Om vi ​​fortsätter att skjuta upp viktiga åtgärder tror jag att vi går in i en katastrofal situation, sa Guterres.

De ovanligt höga temperaturerna globalt beror delvis på de värmeböljor som pågår på flera håll i världen. Klimatförändringar och väderfenomenet El Niño är en del av faktorerna som ligger bakom värmeböljorna, säger forskare, enligt AP.

Se SVT:s meteorolog förklara väderfenomenet El Niño i klippet ovan.

Varmaste juni som uppmätts

Juni var i år den varmaste junimånaden som har uppmätts, enligt EU:s klimatorgan Copernicus. Temperaturen globalt i juni låg 0,5 grader över snittet för åren 1991–2020.

”Det överstiger juni 2019 – det förra rekordet – med stor marginal”, skriver Copernicus i ett uttalande.