Svår värmebölja i Indien – nära hundra personer döda

Extremvärmen har drabbat delstaterna Uttar Pradesh och Bihar hårt under de senaste dagarna. Minst 96 personer har dött, rapporterar The Guardian. I distriktet Ballia har över 300 personer behövt läggas in på sjukhus.

Under söndagen uppmättes temperaturen till 44,7 grader. Myndigheter i delstaterna har varnat invånare som är över 60 eller som lider av sjukdomar att stanna inomhus under dagen. De flesta som avlidit var äldre personer.

Enligt India Meteorological Departement, IMD, kommer hettan att hålla i sig åtminstone fram till i dag, 19 juni, enligt AP.

April, maj och juni är generellt sett årets varmaste månader i Indien. Värmeböljorna leder ofta även till vattenbrist, som drabbar miljontals människor.