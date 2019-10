FN letar bevis för turkisk kemvapenattack mot kurder

FN:s kemvapeninspektion säger att de har börjat utreda anklagelserna om att turkiska styrkor har använt kemiska vapen mot kurderna under sin offensiv i nordöstra Syrien. Det påstås att turkiska styrkor ska ha använt sig av vit fosfor och att bland annat barn ska ha skadats i attacken. Det skriver the Guardian.

Även organisationen OPCW, the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, säger att de utreder anklagelserna. Kurdiska Röda Halvmånen har sagt i ett uttalande att de har behandlat patienter, både civila och militära, på sjukhuset i Hasakah med brännsår från ”ett okänt vapen”. Kemiska vapen ska ha använts i anfall mot staden Ras al-Ayn, nära den turkiska gränsen.

Turkiet avfärdar anklagelserna

Experter som the Guardian har talat med och som sett bilder på offren för attacken har sagt att brännskadorna ser ut att komma från vit fosfor. Vit fosfor är något som arméer världen över använder sig av, då i syftet att skapa rökridåer dagtid eller lysa upp områden på natten. Men att använda vit fosfor som ett vapen mot civila är ett krigsbrott. Vit fosfor kan spridas med artillerield. Det skriver The Guardian.

Turkiet avfärdar anklagelserna. Den turkiska försvarsministern Hulusi Akar säger att det är ett välkänt faktum att det inte finns några kemvapen i den turkiska arméns arsenal.