FN: Palestinsk journalist dog av israeliska kulor

Ravina Shamdasani, talesperson vid FN:s avdelning för mänskliga rättigheter kommenterar nu den utredning som organisationen gjort kring den 51-åriga reporterns död 11 maj i år.

– All information som vi samlat in överensstämmer med att det skott som dödade Al Jazeera-jounalisten Shireen Abu Akleh och skadade hennes kollega Ali Sammoudi kom från israeliska säkerhetstyrkor och inte från urskillningslöst skottlossning från beväpnade palestiner, säger Shamdasan i ett uttalande i Genève under fredagen.

Dödsskjutningen av journalisten Shireen Abu Akleh på Västbanken har vållat protester i flera länder. Hon rapporterade från en israelisk räd vid ett flyktingläger i Jenin på ockuperade Västbanken när hon sköts.

Vittnen på plats har uppgett att hon dödades av kulor från den israeliska militären. Båda sidor har utrett händelsen separat. Även journalistnätverket Bellingcat ohc den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har utrett händelsen.