Förödelse och återuppbyggnad – så är livet i syriska Raqqa i dag

Vad var din första reaktion när du såg Raqqa som det ser ut i dag?

-Två saker slår en när man kommer till Raqqa – delvis den enorma förödelsen, jag har aldrig sett så här mycket raserade hus någonstans. Nästan hela staden ligger i ruiner, säger Samir Abu Eid.

– Det andra som slår en är att det faktiskt är många människor som har återvänt och som nu är tillbaka. Jag har sett flera hus som är i princip förstörda, men där det till exempel hänger tvätt från en balkong.

IS-kontrollerade styrkor höll ju länge staden i ett järngrepp med sin extrema ideologi. Men den mesta av den materiella förstörelsen är orsakad av den USA-ledda koalitionens flygbombningar. Vem bär ansvar för det svåra läget i Raqqa enligt folk ni pratar med där?

– Folk här skyller på båda, eller ser båda parter som ansvariga. Väldigt många flydde när IS kom men har nu återvänt, och många av dem säger ungefär att ”allt är IS fel, se bara vad de har gjort”. Men samtidigt finns en väldigt stor bitterhet mot USA eftersom det är de som har bombat sönder staden, och när det nu har gått ett år och folk vill blicka framåt så luftar de mer kritik mot koalitionen än mot IS, säger Samir Abu Eid.

– Det är ju också många civila som har dödats i flygbombningarna, och trots IS skräckvälde så kan det ha varit fler civila som dödades av koalitionen än av IS, och alla pratar mer om det än om IS.

Ser man några spår av IS styre så här ett år senare?

– Faktiskt inte. Vi ska besöka fler platser men jag har inte sett några som helst spår av IS. Delvis så är staden så förstörd, men sedan så har det hunnit gå ett år och då har de hunnit ta bort så mycket. Så det är lite svårt att jämföra med andra ställen jag har besökt där man har sett många IS-spår.

Vem – om någon – kan och tänker egentligen bygga upp Raqqa när förstörelsen är så stor?

– När man ser den enorma förödelsen så tänker man att det här ju inte går att bygga upp, vilket många också säger. Samtidigt så ser man många som bygger hela tiden, så många tar saker i egna händer, säger Samir Abu Eid.

– Det pågår ingen storskalig återuppbyggnad av internationella hjälporganisationer som FN eller så, som man ofta ser i katastrofområden, kanske på grund av säkerhetsläget. Lite arbete pågår med elnät, vatten och broar och så, men vanliga Raqqa-bor säger att de inte har fått någon som helst hjälp, och att det kommer att ta decennier att bygga upp.