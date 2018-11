Utländska bomber förstörde Raqqa – svalt intresse för återuppbyggnad

När USA:s president Donald Trump kampanjade inför presidentvalet 2016 svor han att ”bomba skiten” ur terrorgruppen Islamiska staten (IS). Raqqa, ofta beskriven som IS syriska ”huvudstad” när gruppen fortfarande kontrollerade den, har fått uppleva effekterna av en sådan strategi och i dag är förödelsen enorm.

Enligt FN förstördes eller skadades mellan 70 och 80 procent av stadens alla byggnader under striden om Raqqa. Störst materiell skada gjorde flygbombningarna från den USA-ledda koalition som drev IS ur staden, med kurdiskt ledda SDF som allierad styrka på marken.

Och även om vissa projekt för att frakta bort spillrorna av de sönderbombade husen har finansierats med utländska pengar, så beskriver lokala aktörer det bara som en droppe i havet när stora delar av staden helt enkelt malts till grus i kriget.

– Vi kan förstås inte säga att pengarna räcker till, eftersom staden är stor och behöver mer, säger Ibrahim Hassan, chef för en lokal återuppbyggnadskommitté, till amerikanska NPR.

Lång och svår återuppbyggnad

Att bygga upp en hel stad är förstås ett jätteprojekt med enorma kostnader. USA har dock varit ovilligt att finansiera återuppbyggnaden, och frös i våras 200 miljoner dollar i bistånd till Syrien. I stället har USA efterlyst mer stöd från allierade i andra västländer – som Sverige till exempel.

I maj besökte Jonas Wechsler, amerikansk diplomat och sambandschef vid USA:s avdelning för koalitionen mot IS, Stockholm. Han framhöll då att andra länder i den internationella koalitionen mot IS måste ta större ansvar för återuppbyggnad och stöd till syriska områden som återtagits från IS.

– Befriade områden som Raqqa-provinsen har lidit länge och har nu förväntningar på något bättre, sade han då.

– Om vi inte kan möta de här förväntningarna så kommer det bli samma sorts besvikelser och nöd som ledde till IS och andra liknande gruppers framväxt.

Många civila döda

Utöver den materiella förstörelsen så finns det ett utbrett mänskligt lidande. Fattigdomen är utbredd i Raqqa som en gång var en ekonomisk viktig stad och centralort i provinsen med samma namn, och matpriser har skjutit i höjden.

Dessutom var det många civila som miste livet i den USA-ledda koalitionens insats för att driva ut jihadisterna som höll staden i ett järngrepp.

Koalitionen säger sig ha bekräftat 104 fall av civila som dödades under offensiven, till följd av koalitionens egen insats. Men människorättsgrupper uppskattar dödstalet till långt högre än så, och nya kroppar grävs än i dag fram ur rasmassorna. Lokal räddningspersonal uppger sig ha hittat över 2 600 kroppar, en siffra som dock inte bara består av civila.

IS styre i Raqqa var ett terrorvälde, något boende i staden har varit noga med att påpeka. Men även efter gruppens nederlag är problemen många, och vanliga Raqqa-bor vittnar om en avsaknad av hjälp utifrån.

– Vanliga Raqqa-bor säger att de inte har fått någon som helst hjälp, och att det kommer att ta decennier att bygga upp, säger SVT:s korrespondent Samir Abu Eid i telefon inifrån staden.