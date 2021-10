Forskare om IS-propagandans koppling till populärkultur: “Mest sekulariserade jihadistgruppen någonsin”

Javier Lesaca ser tydliga mönster i hur IS tar in eller kopierar element tagna direkt från västerländsk populärkultur i sin propaganda. I klippet berättar han om likheterna och hur IS efterliknade skräckfilmen Saw i avrättningen av en jordansk pilot, samt hur det exponerades på sociala medier.

“Som att åka till en fantasivärld”

IS-experten Michael Krona vid Malmö universitet har sett mängder av IS-material som är utformade exakt som kända dataspel – just för att sudda ut gränsen mellan verklighet och fiktion.

– Det gör det hela mycket mer lockande för det är som att åka till en fantasivärld. Då känner man inte samma sympati för offren. Det är oerhört genomtänkt, tyvärr, säger Michael Krona.

Han menar att vi underskattar hur IS propagandamaterial är designat.

– Vilket är katastrofalt när vi ska försöka att förstå radikaliseringsprocessen och alla de som delar material och spenderar tid i dessa online communities. Här måste vi lära oss mer för att kunna förebygga rekryteringen.

“Populärkultur på grund av sekularisering”

Javier Lesaca menar att en stark anledning till att IS använder populärkultur i propagandan är att den muslimska världen är inne i en sekulariseringsprocess.

– Till och med radikaliserade unga slarvar med moskébesöken så jag hävdar att bland jihadiströrelser är IS den mest sekulära någonsin.



Se hela I terroristens mobil, tisdagen 5 oktober klockan 22:15 i SVT2, eller redan nu på SVT Play.