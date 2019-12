Varnade i flera veckor – ändå skeppades turister till ön

Minst fem personer har bekräftats omkommit under vulkanutbrottet på ön White Island utanför Nya Zeelands kust under måndagen. Åtta personer saknas fortfarande och enligt polischef John Tims har de troligtvis omkommit.

– Jag skulle säga att allt tyder på att ingen har överlevt på ön, säger polischef John Tims på en presskonferens, enligt TT.

Över 30 personer har skadats och flera av dem får vård för över 70-procentiga brännskador.

Totalt 47 personer befann sig på ön under vulkanutbrottet. 38 av dem kom från kryssningsfartyget Ovation of the Seas, skriver New Zealand Herald.

Inga varningar

SVT:s reporter Mikael Nilsson är på plats på kryssningsfartyget och berättar att de under måndagsmorgonen åkte i väg på en ”vanlig utflykt”.

– Många hade sett fram emot detta och plötsligt utbryter ett vulkanutbrott, säger han.

Enligt Nilsson fick de inga varningar inför att åka ut till White Island.

– Det har varit en förhöjd varningsnivå under flera veckors tid, trots det har turister skeppats över till White Island. Den ägs av en privat familj som driver turistnäring på ön, säger Mikael Nilsson.

Polisutredning inledd

Bland offren finns turister från Australien, Storbritannien, Kina, Malaysia och USA.

– Omfattningen av den här tragedin är fruktansvärd. Vi delar de drabbades sorg och smärta, säger den Nya Zeeländska premiärministern Jacinda Ardern på samma presskonferens.

Polisen gick först ut med att man har inlett en utredning med anledning av olyckan. Senare meddelade polisen att det är för tidigt att säga om en förundersökning kommer att inledas, skriver Reuters.